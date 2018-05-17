В Италии призвали к отмене санкций против России

В итальянских СМИ появился текст правительственного соглашения между итальянскими партиями «Движение пять звезд» и «Лига Севера», победившими на выборах. Проект соглашения содержит ряд требований к будущему кабинету министров.

Одно из них немедленное снятие экономических санкций ЕС по отношению к России, пишет испанская газета Republica. Тексте документа президент России Владимир Путин назван «стратегическим собеседником» в вопросах о конфликтах в Сирии и Ливии.

«Мы подтверждаем нашу приверженность НАТО и Соединенным Штатам как привилегированным союзникам и приверженность открытости к России, которая должна рассматриваться не как угроза, а как экономический и коммерческий партнер», — говорится в проекте соглашения между лидерами партий Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини.

Сегодня, 17 мая работа над документом должна завершиться. Напомним, выборы в Италии состоялись 4 марта.