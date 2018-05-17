Великобритания покинет таможенный союз ЕС

Тереза Мэй – премьер-министр Великобритании – заявила, что страна покинет таможенный союз ЕС. При этом пояснять свою позицию глава британского Кабмина не стала, передаёт Reuters.

Напомним, несколько дней назад издание The Telegraph писало, что британские власти намерены сообщить Европе о готовности остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества.

Однако Мэй, отвечая на вопросы журналистов, опровергла эту информацию.

«Нет. Великобритания покинет таможенный союз, но только после выхода из ЕС», – заявила тогда Мэй.

При этом она подчеркнула, что власти страны будут обсуждать будущие таможенные соглашения с Евросоюзом.

Наша справка

Таможенный союз ЕС – важная составляющая общего рынка Европы.

Создание таможенного союза стало первоочередной задачей после подписания Римского договора и завершилось в 1958 году.

Главными были следующие мероприятия: отмена всех таможенных пошлин и ограничений между странами-членами; введение единого внешнего тарифа в отношении товаров третьих стран, одинакового для всего Европейского сообщества (прибыль от его взыскания стала одним из источников формирования собственных ресурсов Сообщества); общая торговая политика как внешний аспект таможенного союза (на международном уровне Сообщество выражает общую позицию всех государств-членов).

Совместные процедуры и правила были собраны вместе в едином административном документе, который заменил все предыдущие нормативные акты.

С 1993 года официально начал действовать общий рынок, все традиционные проверки на внутренних границах были отменены вместе с таможенными формальностями. Таможенные службы стран-членов потеряли функции взимания акцизного сбора, НДС и накопления статистической информации.

В союз входят все страны – члены ЕС, а также кандидат в члены ЕС Турция и карликовые государства, граничащие с ЕС, – Андорра, Монако и Сан-Марино.