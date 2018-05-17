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Москва, 17.05.2018

«Курс доллара - вот новый индекс страха»

«Expert Online» 2018
  • «Курс доллара - вот новый индекс страха»
DPA/TASS

Курс доллара несколько сбавил обороты на торгах четверга. Индекс доллара корректируется на уровне 93,0, что является пятимесячным максимумом для американской валюты. Доллар продолжают поддерживать рост доходности 10-летних облигаций - в среду бонды выросли до очередного пика за 7 лет - до 3,106 и рост геополитической напряженности вокруг КНДР.

По мнению главы торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе Oanda Corp. Стивена Иннеса, которое приводит Bloomberg, инвесторы, которые долгое время использовали индекс волатильности VIX для прогнозирования спада рынка, теперь могут добавить доллар в свой список индикаторов страха. Это особенно очевидно в случае акций развивающихся рынков, которые резко падали на фоне роста доллара,  "Забудьте VIX, курс доллара США - вот новый индекс страха" - написал Иннес в записке клиентам, пояснив, что рост доллара привел к мощным падениям ряда развивающихся рынков.

При этом рубль существенно укрепился к доллару в среду. По итогам основной сессии российская валюта прибавила почти 1% к доллару - до 61,72 рубля и 1,35% к евро - 72,88 рубля. Рублю помогает налоговый период и нефтяные котировки, которые подбираются к 80 долл за баррель.

Тем временем, валютные стратеги Deutsche Bank считают, что настало время рискнуть и купить рубль, так как он уже сейчас выглядит достаточно привлекальным по цене. 

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