«Курс доллара - вот новый индекс страха»

Курс доллара несколько сбавил обороты на торгах четверга. Индекс доллара корректируется на уровне 93,0, что является пятимесячным максимумом для американской валюты. Доллар продолжают поддерживать рост доходности 10-летних облигаций - в среду бонды выросли до очередного пика за 7 лет - до 3,106 и рост геополитической напряженности вокруг КНДР.

По мнению главы торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе Oanda Corp. Стивена Иннеса, которое приводит Bloomberg, инвесторы, которые долгое время использовали индекс волатильности VIX для прогнозирования спада рынка, теперь могут добавить доллар в свой список индикаторов страха. Это особенно очевидно в случае акций развивающихся рынков, которые резко падали на фоне роста доллара, "Забудьте VIX, курс доллара США - вот новый индекс страха" - написал Иннес в записке клиентам, пояснив, что рост доллара привел к мощным падениям ряда развивающихся рынков.

При этом рубль существенно укрепился к доллару в среду. По итогам основной сессии российская валюта прибавила почти 1% к доллару - до 61,72 рубля и 1,35% к евро - 72,88 рубля. Рублю помогает налоговый период и нефтяные котировки, которые подбираются к 80 долл за баррель.

Тем временем, валютные стратеги Deutsche Bank считают, что настало время рискнуть и купить рубль, так как он уже сейчас выглядит достаточно привлекальным по цене.