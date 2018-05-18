Курс доллара: все начинают нервничать

Курс доллара продолжает удерживать позиции в районе полугодовых максимумов, хотя потенциал дальнейшего роста остается под вопросом. Индекс доллара в пятницу составил 93,50.

У трейдеров нарастают ощущения, что доллар уже перекуплен. Об этом, в частности, свидетельствует технический анализ. Инвесторы пытаются предвосхитить момент, когда нужно выходить из длинных позиций по доллару.

Вместе с тем, мощную поддержку американской валюте обеспечивает доходность 10-летних бондов, которая достигла 7-летних пиков - 3,13%. Ожидается, что годовая ставка гособлигаций еще повысится до 3,5%.

Опрошенные Bloomberg хедж-фонды, которые показывали три года лучшие стратегии по доллару, полагают, что ралли американской валюты не завершится в ближайшее время, так как ЕЦБ и Банк Японии "запаздывают" с повышением ставок, к тому же не оправдались прогнозы на сильный экономический рост в этих и ряде других регионах. По мнению стратегов, многие игроки уже потеряли существенные доходы, поспешив избавиться от ставок на укрепление доллара.

Тактическую поддержку доллару в ближайшие дни будут оказывать положительные новости о ходе американо-китайских торговых переговорах.

Рубль пока справляется с давлением доллара на рынках форекс, получая дивиденды от цен на нефть (баррель Brent поднимался вчера до 80 долл) и старта налогового периода, который продлится почти до конца мая. Курс доллара на Московской бирже вчера снизился на 0,73% до 62,17 рубля.