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Москва, 18.05.2018

Эксперт рассказал, что обсудят Путин и Меркель на переговорах

«Expert Online» 2018

Сегодня 18 мая Владимир Путин проведет в Сочи переговоры с Ангелой Меркель,  ожидается, что помимо глобальной политики лидеры обсудят «Северный поток-2», иранскую сделку, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис.

Как рассказал в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин обсуждение ситуации со строительством трубопровода станет самым «животрепещущим и конкретным вопросом».

«Я думаю, что будут обсуждать ситуацию вокруг "Северного потока-2", потому что это действительно непосредственно касается и России, и Германии. Здесь давление осуществляется и на Германию, и через ее посредство на Россию», - сказал эксперт, который считает, что на данную тему «между Путиным и Меркель будет самый прагматичный разговор».

Также Смолин считает, что лидеры подробно остановятся на ситуации, связанной с Ираном, так как она касается напрямую и Германии, и России.

«Мы не собираемся выходить из этой сделки, никаких дополнительных санкций США на нас наложить не могут, поэтому здесь больше проблем видится со стороны Германии, которой Трамп обещает санкции, если она не выйдет из сделки с Ираном», - подчеркнул эксперт, который уверен раз Меркель приехала в Россию, то «она склонна выполнять все свои обязательства, которые ранее взяла и в отношении России, и в отношении Ирана».

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