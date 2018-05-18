Финансисты считают, что ужесточение санкций США приведет к рецессии в России

Ужесточение санкций США приведет к рецессии российской экономики, прогнозирует банк США Morgan Stanley, который стал третьим за неделю в череде инвестбанков, ухудшающих страновой экономический прогноз из-за новых санкций. Об этом сообщает РБК.

Ранее Goldman Sachs снизил свою оценку роста ВВП России на этот год с 3,3 до 2%, а банк Citi ухудшил ее с 2,3 до 2%.

В свою очередь Morgan Stanley уверен, что рост ВВП России снизится с 2,3 до 1,8% в текущем году. Расчеты приведены в полугодовом прогнозе по странам CEEMEA.

Отмечается, что негативный эффект от новых американских санкций в отношении российских системообразующих госкомпаний не поможет нивилировать даже высокая цена на нефть.

Напомним, в апреле США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Так из-за попадания в санкционный список Олега Дерипаски резко сократился экспорт алюминия «Русала».