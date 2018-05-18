Минфин не направил правительству варианты повышения пенсионного возраста

Минфин пока не представил в правительство предложения о повышении пенсионного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В настоящий момент в ведомстве просчитываются различные предложения по изменению пенсионной системы, ведется их обсуждение с заинтересованными ведомствами. Реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 г.»,— сообщили агентству в Минфине.

Вчера издание РБК сообщило, что Минфин и Минтруд проработали варианты повышения пенсионного возраста. Так, предполагалось, что начиная с 2019 года для мужчин предлагается выход на пенсию в 65 лет, для женщин — в 60. За основу новых изменений взяты разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина.