Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 18.05.2018

Минфин не направил правительству варианты повышения пенсионного возраста

«Expert Online» 2018

Минфин пока не представил в правительство предложения о повышении пенсионного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В настоящий момент в ведомстве просчитываются различные предложения по изменению пенсионной системы, ведется их обсуждение с заинтересованными ведомствами. Реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 г.»,— сообщили агентству в Минфине.

Вчера издание РБК сообщило, что Минфин и Минтруд проработали варианты повышения пенсионного возраста. Так, предполагалось, что начиная с 2019 года для мужчин предлагается выход на пенсию в 65 лет, для женщин — в 60.  За основу новых изменений взяты разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    2. США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
      США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
    3. Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов
      Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов