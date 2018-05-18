Нефть продолжает дорожать на фоне сокращения запасов в мире

По состоянию на 8.52 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,29%, достигнув $79,53 за баррель. В ходе торгов 17 мая нефть марки Brent преодолела отметку в $80 за баррель на фоне снижения мировых запасов, свидетельствуют данные торгов. Подобное повышение произошло впервые с 25 ноября 2014 года. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла в пятницу на 0,17%, достигнув $71,61 за баррель.

Как сообщает аналитик по нефтегазовому сектору Cantor Fitzgerald Джек Аллардиче, «мировые запасы приближаются к долгосрочным средним значениям» благодаря скоординированным действиям стран ОПЕК.