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Москва, 18.05.2018

Нефть продолжает дорожать на фоне сокращения запасов в мире

«Expert Online» 2018

По состоянию на 8.52  по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,29%, достигнув  $79,53 за баррель. В ходе торгов 17 мая нефть марки  Brent преодолела отметку в $80 за баррель на фоне снижения мировых запасов, свидетельствуют данные торгов. Подобное повышение произошло впервые с 25 ноября 2014 года. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла в пятницу на 0,17%, достигнув $71,61 за баррель.

Как сообщает аналитик по нефтегазовому сектору Cantor Fitzgerald Джек Аллардиче, «мировые запасы приближаются к долгосрочным средним значениям» благодаря скоординированным действиям стран ОПЕК.

 

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