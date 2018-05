НОВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ LOUNGE BY LEXUS В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ БРЮССЕЛЯ

Открытие бизнес-лаунджа LOUNGE by Lexus в международном аэропорту Брюсселя знаменует дальнейшее расширение деятельности бренда в роли глобального бренда роскошного образа жизни за пределами автомобильной индустрии. Посетителям предоставляется множество услуг, чтобы ожидание рейса стало для них комфортным, расслабляющим и приятным, а также дало возможность погрузиться в мир Lexus.

Площадь бизнес-лаунджа LOUNGE by Lexus составляет 700 кв. м. и рассчитана на 175 гостей. Он разделен на зоны с различной атмосферой и функциями, среди которых центральный бар, зона для отдыха и закрытое пространство, идеально подходящее тем, кому необходимо работать в поездке.

Глава Lexus Europe Паскаль Рух открыл новый бизнес-лаундж на официальной церемонии 25 апреля. «Бизнес-лаундж THE LOFT авиакомпании Brussels Airlines ежегодно посещают полмиллиона гостей. Мы уверены, что наше сотрудничество в создании LOUNGE by Lexus дает нам уникальную и захватывающую возможность донести основные ценности нашего бренда до широкой публики и выйти за пределы автомобильной индустрии. В этом месте люди могут прекрасно провести время и познакомиться с Lexus, не садясь за руль наших автомобилей», — отметил он.

LOUNGE by Lexus не похож на традиционные шоу-румы. Его концепция выходит за пределы автомобильной отрасли, давая посетителям возможность познакомиться с брендом и узнать об инициативах Lexus, нацеленных на создание невероятных впечатлений. Возможности бизнес-лаунджа, представленные в особенном стиле Lexus, оправдывают и даже превосходят любые ожидания авиапассажира: оригинальный и современный дизайн пространства, высококачественные предметы интерьера и материалы, тщательно разработанные меню блюд и напитков, а также все условия для работы, развлечения, отдыха и восстановления сил.

предоставлено пресс-службой



Предметы мебели выбирались или создавались специально для бизнес-лаунджа, в том числе многофункциональные журнальные столики и барные стойки, спроектированные на основе концепции дизайна L-finesse, используемой при создании автомобилей Lexus. Освещение бизнес-лаунджа изменяется в зависимости от обстановки и включает две эффектные инсталляции: гроздь шаров Iris над баром и имитация рисовых колосьев Inaho с лампочками на вершине стеблей, тянущихся к человеку, который к ним приближается. Обе инсталляции были созданы по мотивам работ, поданных на ежегодный конкурс Lexus Design Award. В бизнес-лаундже также представлены примеры работ других начинающих дизайнеров, принимавших участие в Lexus Design Award.

Кроме того, посетителям предлагаются различные услуги спа в индивидуальных спа-комнатах, оснащенных новейшим оборудованием марки GROHE. Пять капсул для сна b.Relaxed от Brussels Airlines установлены для тех, кому нужен отдых. Стресс можно снять в отдельной комнате с многофункциональными расслабляющими креслами Real Pro Hot Stone от Panasonic. Встроенные в них массажные программы схожи с точечным массажем шиацу, доступным водителю и пассажирам нового флагманского седана Lexus LS.

Mark Levinson, один из лидеров в мире звуковой аппаратуры, выступает надежным эксклюзивным партнером Lexus и разрабатывает уникальные аудиосистемы для автомобилей бренда. Насладиться исключительным качеством оборудования Mark Levinson можно в специальной комнате в LOUNGE by Lexus.

Новый бизнес-лаундж LOUNGE by Lexus является частью лаунджа THE LOFT авиакомпании Brussels Airlines. Он открыт ежедневно с пяти утра до девяти вечера и работает по тем же общим правилам приема гостей, что и THE LOFT авиакомпании Brussels Airlines. Его услугами могут воспользоваться пассажиры бизнес-класса Brussels Airlines и члены бонусной программы Star Alliance.