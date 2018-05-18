Стала известна дата первого заседания нового правительства РФ

Новое правительство проведет первое заседание в начале будущей недели. Об этом сообщила пресс-секретарь его председателя

Наталья Тимакова – пресс-секретарь премьер министра Дмитрия Медведева – рассказала журналистам, когда состоится первое заседание нового российкого правительства.

По её словам, произойдет это до начала Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что Медведев представил Путину новый состав российского правительства.

Согласно информации пресс-службы Кремля, на сегодняшней встрече с премьером президент одобрил все представленные кандидатуры на должности вице-премьеров и министров.