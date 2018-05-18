Путин прокомментировал ситуацию с задержанием журналиста Вышинского

Глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам, это беспрецедентная вещь.

«Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности», – цитирует Путина RT.

Кроме того, он подчеркнул, что ранее ни с чем подобным не сталкивался.

«Я такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, также, как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», – резюмировал президент РФ.

Ранее сообщалось, что 18 мая суд в украинском Херсоне санкционировал арест главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который заключён под стражу на два месяца.

Напомним, 15 мая в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Позже в СБУ заявили, что что Вышинский подозревается в государственной измене. Якобы он публиковал материалы, оправдывающие присоединение Крыма к России, и поддерживал ДНР и ЛНР.