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Москва, 18.05.2018

Путин прокомментировал ситуацию с задержанием журналиста Вышинского

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам, это беспрецедентная вещь.

«Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности», – цитирует Путина RT.

Кроме того, он подчеркнул, что ранее ни с чем подобным не сталкивался.

«Я такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, также, как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», – резюмировал президент РФ. 

Ранее сообщалось, что 18 мая суд в украинском Херсоне санкционировал арест главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который заключён под стражу на два месяца.

Напомним, 15 мая в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Позже в СБУ заявили, что что Вышинский подозревается в государственной измене. Якобы он публиковал материалы, оправдывающие присоединение Крыма к России, и поддерживал ДНР и ЛНР.

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