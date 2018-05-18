Путин сделал заявление по «Северному потоку-2»

Глава российского государства Владимир Путин входе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что после реализации проекта газопровода «Северный поток -2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину. При этом он призвал не политизировать данный проект.

По словам президента РФ, об этом сегодня шла речь на переговорах с канцлером ФРГ, передаёт РИА Новости.

«Она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», – резюмировал Путин.

В свою очередь, Меркель также подчеркнула, что в Германии рассматривают «Северный поток-2» только как коммерческий проект.

«Северный поток-2» – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

Позицию США поддерживают Польша и Украина, которые опасаются лишиться своих транзитных платежей за поставку российского газа в Западную Европу.