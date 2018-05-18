В страны с рынками в статусе «развивающихся» за 10 лет через инструменты долга пришло больше 19 трлн долларов, подсчитали в Fitch Ratings, испытав от этого легкий шок и слабое головокружение, поскольку прирост инвестиций оказался за 10 лет четырехкратным. Теперь в агентстве опасаются спада и трудностей, обращая внимание на крепнущий доллар

Fitch сигнализирует

Объем долговых бумаг, выпущенных эмитентами — странами с развивающимися рынками (emerging markets, EM), за последние десять лет вырос почти в четыре раза: до 19,3 трлн долларов, подсчитали в агентстве Fitch Ratings, В течение всех этих лет развивающиеся страны размещали долг и на внешнем, и на внутренних долговых рынках, выпуская облигации в национальных валютах.Такая ситуация, уверены в агентстве, создает дополнительные риски и повышает уязвимость этой группы стран.

В 2017 году доллар слабел, а цены на сырьевые товары росли. Это обеспечило многим emerging markets хорошие условия для роста. Однако в Fitch считают, что ситуация меняется.

Правда, сигналы, которые об этом говорят, пока слишком слабые и негативный прогноз формулируются как сомнение: «Если условия финансирования будут ужесточаться быстрее, чем ожидается, возникнет давление на задолженность emerging markets», — полагает аналитик Fitch Моника Инсолл.

Что может об этом говорить? Пожалуй, на поверхности — только курс доллара, который стал расти к основным валютам. Так, с 20 февраля по 18 мая доллар вырос к швейцарскому франку с 0,9280 до 1,0014, а к евро — с 0,8061 до 0,8466 доллар/евро. Но в первом случае это вполне укладывается в коридор колебаний за последние 12 месяцев, в случае с евро, да, можно говорить о переломе тенденции.

Действительно, в Fitch считают, что некоторым EM может быть нелегко в связи с потенциальным повышением процентных ставок в США и укреплением доллара, что ослабит приток капитала на их рынки. В числе возможных пострадавших называются такие разные страны, как Украина, Турция и Аргентина. Роднит эти государства разве что то, что они не имеют рейтингов инвестиционного уровня. Зависимость от внешних заимствований также остается высокой в ОАЭ, Катаре, Перу и Казахстане, впечатляют кругозором аналитики Fitch Ratings.

Позитивом является то, что более половины общей суммы задолженности развивающихся стран приходится на Китай. Это 11 трлн долл. (против 1,5 трлн долл. в 2007 году). Прирост, что называется, «выше рынка». Но, несмотря на высокий объем задолженности, КНР в силу размера и мощи своей экономики относится к странам со средним уровнем долгового риска, полагают в рейтинговом агентстве.

Долгов бояться…

Опасения по поводу долговых бумаг развивающихся стран — это лишь часть большой серии страхов по поводу мирового кризиса в целом, который с 1960х годов прошлого века происходит примерно каждые 7-10 лет, полагает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. И если в XX веке кризис означал просто перепроизводство товаров, говорит он, то в XXI, с появлением на фондовых рынках деривативов, все гораздо сложнее. «Рычаг» кризиса намного длиннее, он приводит ко все более драматическому перераспределению богатств не только между социальными слоями в одной или в нескольких странах, но и между странами и группами стран.

«Развивающиеся рынки с точки зрения международного инвестиционного фонда — это хорошая возможность получить доход, вложившись в долговые бумаги или в акции, — отмечает аналитик. Развивающиеся страны за последние 10 лет в среднем увеличили свои экономики на 55% — кто будет упускать такую возможность? А разговоры о том, что это слишком рискованно, это лукавство, потому что разве не рискован рынок нефти, цена на нем — не задрана ли вверх искусственно? А рынок ипотечных облигаций в США накануне 2008 году не был рискованным? А ведение войны в Сирии и соседних странах — это не рискованное мероприятие, способное привести к расползанию конфликта и новому кризису? А нарастание протекционизма во внешней торговле, всевоможные эмбарго, санкции против «неугодных» компаний — это ли не рискованное поведение?» — перечисляет риски Максим Харитонов.

Так что, считает он, разговоры о «неустойчивости» долга развивающихся стран, это завуалировано высказываемое мнение по поводу стран развитых, о том, что у них экономика в отличном состоянии и нужно вкладывать деньги в их долговые инструменты, а конкретнее — в Treasuries. Но это ведет к росту капитализации американской экономики, которая в какой-то момент достигает предельных значений, и наступает кризис перекапитализации.

Если обратиться к прогнозу Всемирного Банка, говорит аналитик, мировая экономика в 2018-2019 годах будет расти на 2.9% в год, кризис не прогнозируется, правда, его не ожидали и в 2008-м. Так что, по мнению эксперта, спусковым крючком нового кризиса может быть падение цены нефти, и в этом смысле развивающиеся страны как раз лучше защищены, чем развитые, потому что снизили потребление ресурсов. Долговые бумаги развивающихся стран будут оставаться хорошим активом в портфеле еще 1-2 года, полагает он.

Аполитичные облигации

И все же, предупреждает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова, облигации – действительно весьма коварный инструмент, повышающий уязвимость экономик, особенно в том случае, если заимствование осуществляется на внешних рынках. Если страна активно продает нерезидентам облигации, номинированные в национальной валюте, то курс этой валюты становится зависимым от спроса и предложения на бумаги. С такой проблемой сталкивалась и Россия – в периоды распродаж облигаций федерального займа (а на руках нерезидентов находится примерно треть выпущенных бумаг) российский рубль заметно слабеет.

Связано это с тем, объясняет аналитик, что нерезидент, чтобы перевести капитал из российских бумаг в другие активы, конвертирует вырученные от продажи облигаций рубли в иностранную валюту. При этом, если значительная часть бумаг сосредоточена в руках одного крупного инвестора, либо группы инвесторов-резидентов одной и той же страны, риски возрастают еще больше.

При таком сценарии облигации могут стать даже инструментом политического давления, уверена Жанна Кулакова. Если же бумаги номинированы в иностранной валюте, например, в долларах, то экономика страны становится уязвимой к колебаниям курса доллара. Резкое укрепление американской валюты приведет к росту долговой нагрузки, что также может повлиять на внутренний валютный рынок, привести к вымыванию средств из бюджета, сокращению золотовалютных резервов и так далее.

С другой стороны, добавляет эксперт, размещая облигации, эмитент не берет на себя никаких дополнительных обязательств, он должен лишь в срок обслуживать бумаги и погасить их в установленную дату. В то время как кредитование нередко связано с необходимостью принять на себя дополнительные обязательства, например, проведение определенных реформ — это очень распространенное явление при межгосударственном кредите. Кроме того, бонды дают возможность быстро и практически гарантированно сделать необходимое заимствование, главное — предложить инвесторам интересную ставку. Таким образом, по мысли Жанна Кулаковой, в принципе глобальному рынку облигаций развивающихся стран ничего не грозит.