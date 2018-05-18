Россия одержала первую победу над Украиной в её споре в ВТО

Арбитражный суд Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск РФ, который был связан с антидемпинговыми мерами «незалежной» по отношению к нитрату аммония из РФ.

Как передаёт РИА Новости, арбитраж ВТО постановил, что Украина действовала с нарушением действующих правил организации.

В свою очередь ФБА «Экономика сегодня» приводит мнение экспертов, которые уверены, что «незалежная» может проиграть и другие споры с Россией.

Напомним, ВТО уже потребовала от Украины ликвидировать нарушения, которые связаны с антидемпинговыми мерами.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские чиновники выражали горячее желание «разорить Россию» по результатам рассмотрения дел в ВТО.

Наша справка

Нитрат аммония или аммиачная селитра – одно из самых распространенных на планете удобрений. Оно подходит практически для всех видов почвы.