В компании Samsung высмеяли Apple

Компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором сравнивает свой флагман Galaxy S9 с iPhone 6, вышедший на рынке ещё в 2014 году, пишет Lenta.Ru.

В ролике обладательница «яблочного» гаджета сталкивается с серьёзной для неё проблемой – у неё медленно загружаются приложения, кроме того, происходят «глюки», которые вызваны снижением производительности смартфона со старым аккумулятором. Чтобы решить свои проблемы героиня видео обращается в сервисный центр, где ей советуют либо обновить смартфон, либо отключить замедление, что приведёт к внезапным отключениям аппарата.

В итоге девушка решает купить смартфон Samsung.

Таким ироничным способом в компании Samsung попытались привлечь внимание к проблеме умышленного замедления смартфонов от Apple.

Напомним, в конце 2017 года в Apple признались в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании подчеркнули, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке.

После выхода нового iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.