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Москва, 18.05.2018

Сергея Скрипаля выписали из больницы

«Expert Online» 2018

Бывшего офицера ГРУ, который был отравлен в Солсбери при неизвестных обстоятельствах, выписали из больницы.

По словам директора терапевтического отделения клиники, где проходил лечение Скрипаль, в настоящее время состояние здоровья бывшего шпиона стабилизировалось. Из его организма выведены отравляющие вещества.

В результате стала возможна выписка из госпиталя, передаёт сайт «Российской газеты». Согласно информации, телеканала «Россия 24», Сергей Скрипаль покинул клинику в условиях повышенных мер безопасности.

Отмечается, что никто не знает, как он теперь выглядит, неизвестно, куда его повезли. Согласно некоторым данным, британского шпиона вывезут для реабилитации на военную базу. Там же якобы находится и его дочь Юлия.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией. При этом в отравлении Скрипалей британские власти бездоказательно обвинили нашу страну.

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