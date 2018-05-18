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Москва, 18.05.2018

Трамп объяснил выход из иранской сделки помощью Сирии

«Expert Online» 2018

Как заявил президент США Дональд Трамп, выходом из сделки с Ираном Америка помогает стабилизировать ситуацию в Сирии.

«На самом деле выходом из иранской сделки мы помогаем стабилизации Сирии​​​. Это была ужасная сделка для США и всего мира», – заявил он по итогам переговоров генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава США считает, что теперь в Сирии станет лучше. То, что сейчас происходит там — «просто фильм ужасов». По словам Трампа, он считает сирийцев «прекрасным народом».

Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, объяснив свое решение невыполнением иранской стороной всех обязательств по договору. Вашингтон также мотивировал свой выход тем, что хочет лишить Иран возможности получить ядерное оружие.

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