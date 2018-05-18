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Москва, 18.05.2018

Трамп предъявил Пхеньяну ультиматум

«Expert Online» 2018

Глава Белого дома Дональд Трамп предъявил Пхеньяну ультиматум, заявив, что КНДР ожидают серьёзные проблемы, если руководство страны не пойдёт на сделку с США.

«Развитие событий в Северной Корее по ливийскому сценарию исключено, если Пхеньян заключит с Вашингтоном ядерное соглашение, – цитирует американского лидера RT. – Однако проблемы могут возникнуть, если КНДР не пойдёт на сделку».

Ранее сообщалось, что Северная Корея отменила переговоры с южным соседом, назначенные на 16 мая, из-за военных учений Сеула и Вашингтона.

Эти манёвры Пхеньян назвал репетицией вторжения в КНДР и пригрозил отменить саммит с США, который запланирован на начало июня.

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