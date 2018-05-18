Церемония открытия ПМЭФ-2018 состоится 24 мая

24 мая состоится торжественное открытие Петербургского международного экономического форума.

В церемонии открытия примут участие Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Президент Центральноафриканской Республики Его превосходительство Фостин Аршанж Туадера, Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, заместитель председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис. Модератором церемонии станет ведущая телеканала Fox Business Network Сюзан Ли.

С приветственным словом к участникам и гостям Форума обратится губернатор г. Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

­Подробнее о деловой программе ПМЭФ-2018 читайте на сайте: https://www.forumspb.com/programme

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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