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Москва, 18.05.2018

В Германии резко ответили США на угрозу санкций

«Expert Online» 2018

Гипотетический отказ Берлина от проекта «Северный поток — 2» не означает, что Германия бросится закупать сжиженный газ из США, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии», - рассказал министр в прямом эфире телеканала ARD. Однако по заявлению политика, в настоящее время Берлину более выгодно закупать газ, который поставляется по трубопроводу, чем более дорогой СПГ.

Альтмайер подчеркнул, что очевидно, если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, Германия готова ответить аналогичным образом.

Ранее, США пригрозили ответными санкциями в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в случае продолжения строительства «Северного потока-2».

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