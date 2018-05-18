В Кремле назвали темы встречи Путина и Макрона

В Кремле огласили темы, которые планирует обсудить президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге со своим французским коллегой Эмануэлем Макроном.

Лидеры двух стран обсудят развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, главы государств обменяются мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, о сирийском урегулировании и кризисе на Украине.

Также президенты России и Франции подпишут ряд совместных документов. При этом вопрос отмены антироссийских санкций в повестке переговоров не стоит.

Напомним, 24-25 мая Эмануэль Макрон посетит Петербургский международный экономический форум, в ходе которого встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.