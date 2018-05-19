Как деньги вошли в повседневную жизнь

История денег началась много тысяч лет назад. Однако те деньги имели значительные отличия от денег, используемых в настоящее время. К примеру, скотоводы использовали вместо денег скот, жители прибрежных зон – рыбу, которую меняли на хлеб, мясо и различные изделия.

Однако это было очень неудобно, и позднее была создана более практичная форма денег – металлические монеты. Их было удобно хранить, перевозить, при этом они обладали большой стоимостью. В данных целях использовали золото, серебро, бронзу и медь.

В дальнейшем, наряду с металлическими деньгами, стали использовать деньги, изготовленные из бумаги. Самые древние сообщения о бумажных деньгах датируются 910 годом нашей эры. Их начали выпускать на родине бумаги – в Китае. В России они впервые появились значительно позднее – в 1769 году во время правления императрицы Екатерины II.

По данным http://prodengi.co/info-money/, с возникновением частных банковских учреждений они стали играть роль главных хранителей денег. В дальнейшем, помимо частных, возникли государственные центральные банки. Центробанк впервые был создан в 1661 году в Швеции. Его основными задачами были контролирование банковских операций в государстве и выпуск национальной валюты. Остальные государства последовали примеру Швеции гораздо позже. К примеру, во Франции центробанк был создан через сто сорок лет, а в России – лишь в 1860 году. Федеральная Резервная Система США была создана в 1913 году. До того доллары выпускали частные американские банки, причем эти банкноты имели разный дизайн и размер.

В 1944 году на Бреттон-Вудской международной конференции было подписано соглашение, в соответствии с которым курс доллара США привязывался к курсу золота. Отказ от золотого стандарта произошел в 1971 году. В 1950 году впервые была выпущена кредитная карта Diners Club, позволявшая расплачиваться в ресторанах. А в 1952 году американский банк Franklin National Bank впервые банковскую кредитную карту.

В 1972 году в финансовой сфере стали использоваться компьютеры. А в 1973 появилась всемирная система расчетов SWIFT, созданная двумястами с лишним банками из пятнадцати государств мира. В последнее десятилетие прошлого века началось повсеместное распространение интернета, который банки стали использовать для проведения расчетов. В настоящее время интернет играет важнейшую роль в финансовой сфере. Помимо ускорения банковских операций, он позволил создать множество видов электронных денег, например PayPal, Webmoney, «Яндекс. Деньги» и др. Следующий многообещающий этап развития денежного обращения – криптовалюты, отличающиеся децентрализацией и анонимностью.