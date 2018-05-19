Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 21.05.2018

Как определиться с местом проведения свадебного банкета

«Expert Online» 2018

Количество вариантов при выборе места проведения свадебных торжеств весьма велико. Ниже приведены самые популярные варианты и описаны их основные преимущества и недостатки.

Свадьба за городом на открытом воздухе. Для городских жителей этот вариант позволяет лишний раз отдохнуть на природе, насладиться ее красотами и свежим воздухом. Выбрать подходящую загородную площадку в Подмосковье можно на сайте www.Fznda.ru. Однако надо учитывать и недостатки празднования свадьбы на природе:

  • труднодоступность – добраться до места намного сложнее, чем при выборе других вариантов, поэтому затраты на свадебный кортеж и перевозку гостей значительно выше;
  • сезонность – организовать свадьбу на открытом воздухе можно только в теплое время года, так что в начале весны, в конце осени и зимой данный вариант использовать нельзя;
  • дорогое обслуживание – затраты на кейтеринг из-за удаленности места празднования существенно возрастают.

Свадьба дома. При наличии достаточно просторного жилья можно отпраздновать свадьбу в домашних условиях. Этот вариант является одним из самых популярных. Он обеспечивает целый ряд преимуществ:

  • родители окажут помощь и подстрахуют; • привычный антураж избавит от лишних тревог и волнений, придаст уверенности и подарит вдохновение;
  • планировка дома позволит удобно зонировать свадебный праздник в соответствии с индивидуальными потребностями;
  • возможность отпраздновать свадьбу при любых погодных условиях.

Однако надо учитывать, что при достаточно большом количестве приглашенных на свадьбу места в доме им может не хватить. К тому же при праздновании свадьбы дома придется потратить много сил на уборку после окончания торжества.

Свадьба в ресторане. Этот вариант пользуется большой популярностью. При выборе ресторана необходимо учитывать следующие критерии:

  • Местонахождение ресторана. Желательно, чтобы все гости могли до него легко добраться. Кроме того, надо учитывать, что если ресторан расположен в жилом доме, то у него имеются ограничения по времени работы и шуму.
  • Качество кухни и наличие возможности составлять свадебное меню по своему желанию.
  • Автономность банкетного зала – данный критерий имеет особую важность при отсутствии возможности заплатить за аренду всего ресторана.
  • Дизайн интерьера – от мелких деталей оформления во многом зависит общее настроение участников торжества.

Зал для свадебного банкета желательно выбирать с запасом, чтобы места хватило для всех. Необходимо подробно расспросить банкетного менеджера обо всех нюансах и условиях аренды зала.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
      США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов
      Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов