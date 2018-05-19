Как определиться с местом проведения свадебного банкета

Количество вариантов при выборе места проведения свадебных торжеств весьма велико. Ниже приведены самые популярные варианты и описаны их основные преимущества и недостатки.

Свадьба за городом на открытом воздухе. Для городских жителей этот вариант позволяет лишний раз отдохнуть на природе, насладиться ее красотами и свежим воздухом. Выбрать подходящую загородную площадку в Подмосковье можно на сайте www.Fznda.ru. Однако надо учитывать и недостатки празднования свадьбы на природе:

труднодоступность – добраться до места намного сложнее, чем при выборе других вариантов, поэтому затраты на свадебный кортеж и перевозку гостей значительно выше;

сезонность – организовать свадьбу на открытом воздухе можно только в теплое время года, так что в начале весны, в конце осени и зимой данный вариант использовать нельзя;

дорогое обслуживание – затраты на кейтеринг из-за удаленности места празднования существенно возрастают.

Свадьба дома. При наличии достаточно просторного жилья можно отпраздновать свадьбу в домашних условиях. Этот вариант является одним из самых популярных. Он обеспечивает целый ряд преимуществ:

родители окажут помощь и подстрахуют; • привычный антураж избавит от лишних тревог и волнений, придаст уверенности и подарит вдохновение;

планировка дома позволит удобно зонировать свадебный праздник в соответствии с индивидуальными потребностями;

возможность отпраздновать свадьбу при любых погодных условиях.

Однако надо учитывать, что при достаточно большом количестве приглашенных на свадьбу места в доме им может не хватить. К тому же при праздновании свадьбы дома придется потратить много сил на уборку после окончания торжества.

Свадьба в ресторане. Этот вариант пользуется большой популярностью. При выборе ресторана необходимо учитывать следующие критерии:

Местонахождение ресторана. Желательно, чтобы все гости могли до него легко добраться. Кроме того, надо учитывать, что если ресторан расположен в жилом доме, то у него имеются ограничения по времени работы и шуму.

Качество кухни и наличие возможности составлять свадебное меню по своему желанию.

Автономность банкетного зала – данный критерий имеет особую важность при отсутствии возможности заплатить за аренду всего ресторана.

Дизайн интерьера – от мелких деталей оформления во многом зависит общее настроение участников торжества.

Зал для свадебного банкета желательно выбирать с запасом, чтобы места хватило для всех. Необходимо подробно расспросить банкетного менеджера обо всех нюансах и условиях аренды зала.