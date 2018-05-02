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Москва, 02.05.2018

«Немецкий интерес»: экс-министр Украины рассказал о судьбе транзита российского газа

«Expert Online» 2018
  • «Немецкий интерес»: экс-министр Украины рассказал о судьбе транзита российского газа
Imago/TASS

Запуск газопровода "Северный поток–2" наиболее выгоден Германии, так как локомотиву европейской экономики требуется большой объем газа. Такое мнение высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий в интервью телеканалу NewsOne.

"Потребление газа Европой – около 425 млрд м³ в год. Россия в прошлом году установила рекорд и поставила около 150 млрд м³. Как следствие – около 37–38% поставляет РФ в Европу", – отметил экс-министр.

Он напомнил, что Великобритания в Северном море сокращает добычу природного газа, а Германия и Бельгия отказалась от атомной энергетики. По его мнению, Европе необходимо обеспечить с помощью российского газа энергобаланс.

По мнению Ставицкого, Украина теряет свой шанс сохранить статус крупного транзитера газа, потому что и "Турецкий поток", и "Северный поток – 2" снизят доходную часть от газотранспортной системы Украины минимум в два раза.

"Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии", – резюмировал экс-министр.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного потока–2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину снизится в 10 раз.

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