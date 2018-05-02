Основные проблемы и наиболее частые поломки iPhone

Среди множества разнообразных проблем, возникающих с iPhone, специалисты выделяют четыре наиболее часто встречающиеся поломки, описанные в данной статье.

Наиболее распространенный и дорогостоящий вид причинения ущерба айфону – это разбитое стекло. Раньше менять дисплей было просто, однако для новейших моделей данная процедура обходится довольно дорого. Заменить дисплей на iPhone 6 можно за 13 тыс. руб., на iPhone 6 Plus – за 26 тыс. руб. Продолжительность процедуры замены составляет около тридцати минут. Обычно у работников сервиса уже имеются требуемые детали, а иногда сотрудники https://phonedoctor.pro/ выезжают на дом или в фоис в Моске. Чтобы избежать лишних расходов, следует использовать защитное стекло или пленку, оберегающие дисплей от повреждений. Их стоимость составляет от девятисот до двух тысяч рублей, что намного дешевле замены дисплея.

Даже если iPhone не ронять, со временем он все равно выйдет из строя из-за неисправного аккумулятора. Срок службы этой детали ограничен полутора-двумя годами работы, затем она изнашивается. Данный процесс значительно ускоряется при постоянном использовании низкокачественных зарядных устройств, выпускаемых китайскими производителями. Кроме того, срок службы сокращается при сильном нагревании или охлаждении айфона. Замена аккумулятора для iPhone 6 и для iPhone 6 Plus стоит две тысячи рублей. Продолжительность данной процедуры в надежном сервисе составляет пятнадцать минут.

Попадание влаги в айфон может вызвать различные необратимые проблемы: от причинения вреда микросхемам до поломки аккумулятора. При выявлении такой проблемы необходимо немедленно отключить устройство и отнести его в надежный сервис, специалисты которого просушат его и проверят все элементы на предмет повреждения. Стоимость просушки iPhone составляет пятьсот рублей. Если же из-за попадания влаги устройство получило повреждения, то стоимость их устранения зависит от характера поломки. Для предотвращения подобных проблем следует использовать чехол с защитой от воды, стоимость которого приблизительно в тридцать раз меньше стоимости нового iPhone.

Использование некачественного автомобильного зарядного устройства. Многие автовладельцы заряжают свои мобильные устройства непосредственно от прикуривателя, используя дешевые переходнички. Из-за этого их айфоны не только быстро разряжаются, но и перестают включаться. Стоимость ремонта iPhone, пострадавшего из-за таких действий, составляет не менее двух тысяч рублей. Если заранее приобрести нормальную автомобильную зарядку, то расходы на ее покупку будут значительно меньше.