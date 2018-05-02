НК «Роснефть» всерьез решила бороться за рост собственной капитализации: компания анонсировала целый ряд инициатив, реализация которых может привести к взрывному росту стоимости ее акций.

До конца текущего года «Роснефть» планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 млрд долларов. Такие инициативы руководство нефтяной компании представило ее совету директоров, сообщила в понедельник пресс-служба «Роснефти». Решение направлено на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности компании, отмечается в заявлении компании.

По словам ее представителя, сокращать свои финансовые обязательства «Роснефть» планирует за счет снижения капитальных затрат (на 20% по сравнению с заданным целевым уровнем), сокращения оборотного капитала на 200 млрд рублей и распродажи непрофильных активов. На эти же средства будет финансироваться и buy back. Выкупать акции «Роснефть» будет с открытого рынка в течение 2018-2020 гг. Реализация программы начнется уже во втором квартале текущего года, после того как будут получены все корпоративные одобрения, говорится в сообщении «Роснефти».

Программа buy back реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, отмечает представитель «Роснефти».

Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 6,65 рублей на акцию. С учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года (3,83 рубля на акцию), суммарный размер дивидендов составит 10,48 рублей на акцию, а общий объем выплат по итогам года составит 111,1 млрд руб. «Всего по итогам 2016 г. компания заплатила 63,37 млрд руб. Таким образом, рост дивидендных выплат составит 75% — рекорд для российского рынка», — подсчитал начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

«Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back станут настоящим уколом адреналина для котировок «Роснефти», которые имеют все шансы обновить исторические максимумы, — уверен начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Инвесторы уже оценили решение компании увеличить дивиденды: на фоне новостей о рекордных выплатах акции «Роснефти» на Московской бирже обновили рекорд с февраля 2017 года, подорожав к моменту закрытия более чем на 5% — до 370 рублей за акцию. В целом же с начала года бумаги компании выросли в цене более чем на 25%», — подсчитал эксперт.

Обещание гарантированного снижения долговой нагрузки в дополнение к новой дивидендной политике для акционеров, сулящей предсказуемые дивиденды — очень позитивный сигнал для рынка, согласен старший аналитик ИК «Атон» Александр Корнилов.

«Акции «Роснефти», по сути — спящая ракета. Компания является одной из наиболее эффективных в отрасли по ключевым направлениям бизнеса. Но рост капитализации долгое время сдерживался высокой долговой нагрузкой и неопределённостью в отношении дальнейшей инвестиционной активности компании, т.е. риском новых покупок и высоким капексом. Обещание значительно сократить долг на фоне снижения капзатрат и стабильных дивидендов надолго закрепит акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка», — считает аналитик.