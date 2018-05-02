Российский истребитель Су-27 сблизился с самолетом-наблюдателем P-8 Poseidon ВМС США в небе над Балтикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американских ВС.

Инцидент произошел над Балтийским морем во вторник. Согласно источникам телеканала, российский истребитель приблизился и держался на расстоянии около 6 метров от американского самолета в течение 9 минут.

Перехват был описан представителями ВС как "безопасный, но непрофессиональный". ВМС официально не классифицируют подобные инциденты как "профессиональные" или "непрофессиональные", используя термины "безопасно" или "небезопасно", отметил военный источник.

Официальный представитель ВМС США в Европе Зак Харрелл отказался прокомментировать ситуацию телеканалу, однако заявил, что корабли и самолеты ведомства "регулярно взаимодействуют с военными подразделениями других стран".