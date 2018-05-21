Академпарк – эффективная точка входа индустриальных корпораций в инновационную систему Новосибирской области

В первый день работы Петербургского международного экономического форума Научно-технический центр компании «Газпром нефть», Новосибирский государственный университет и Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк) подписывают соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединяют усилия в подготовке кадров, в создании и развитии инновационных технологий. Подписание соглашения — важный шаг в развитии сотрудничества инновационной сферы Новосибирской области с крупным бизнесом.

Академпарк — региональный институт развития инноваций

Площадь объектов — 119,1 тыс. кв. м.

354 компании-резидента

9,8 тыс. человек — численность сотрудников резидентов

Академпарк — комплексный технопарк в сфере высоких технологий, обладающий уникальной инфраструктурой. Он стал ядром инновационной экосистемы новосибирского Академгородка.

Здесь действует система создания и поддержки новых инновационных компаний. Создан комплекс технологических сервисов, заметно сокращающих финансовые и временные затраты компаний на запуск проектов.

Академпарк входит в топ Национального рейтинга технопарков России, он стал одним из первых в стране региональных операторов Сколково.

Возможности Академпарка — нефтегазовому комплексу

Соглашение о сотрудничестве компании «Газпром нефть» с новосибирским инновационным центром базируется на солидной практической основе: ряд резидентов Академпарка уже сотрудничают с предприятиями нефтегазового сектора.

Виктор Бак, зам. гендиректора НПФ «СИАНТ»:

«Мы наладили производство газлифтного комплекса, позволяющего в значительной степени автоматизировать технологические процессы на месторождениях. Наша технология позволяет заказчику сократить затраты на 10–15%, и заметно увеличить темпы и объёмы добычи нефти. Для отечественной промышленности этот проект можно назвать уникальным — зарубежные аналоги гораздо дороже при той же совокупности качеств. В прошлом году мы прошли жесткий конкурс и, обойдя именитых конкурентов, заключили контракт с компанией «Газпромнефть-Оренбург».

На стадии подготовки соглашения более десятка новосибирских компаний представили свои разработки специалистам «Газпром нефти». Высокая концентрация инновационного потенциала привела к идее создания центра компетенций нефтегазового сектора, который объединил бы возможности Академпарка, институтов Сибирского отделения РАН и индустриальных партнеров. Сегодня специалисты Академпарка прорабатывают возможности реализации этого проекта.

Академпарк: мы открыты для сотрудничества в разных отраслях

Владимир Никонов, генеральный директор АО «Академпарк»:

«Спектр направлений деятельности наших резидентов широк. Они предлагают новые решения для отраслей металлургии, машиностроения, транспорта и др.

Один из ключевых приоритетов Академпарка — интеграция резидентов в экономику, с этой целью нами создан Индустриальный офис — система мероприятий по продвижению открытых инноваций и реализации «заказных», когда компетенции резидентов используются для решения конкретных задач от индустриальных партнеров.

В рамках Индустриального офиса прошло более 20 переговоров с предприятиями Новосибирска, Академпарк посетили делегации крупных корпораций — ОДК-Сатурн, РЖД, «Северсталь», Красцветмет, «Газпром нефть». Потенциал наших резидентов был высоко оценен ими, мы наметили форматы взаимодействия: совместная научно-исследовательская деятельность и ОКР, подготовка кадров, развитие совместных проектов и разработок. Уже подписаны соглашения с компаниями ОДК-Сатурн и Красцветмет, на июнь запланировано подписание соглашения с ПАО «Северсталь». Причем все соглашения содержат конкретные планы совместной работы.

Безусловно, мы открыты для новых контактов с индустриальными партнерами в разных отраслях. Приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован во внедрении новейших прорывных технологий».

АО «Академпарк»

630090, г. Новосибирск,

ул. Николаева, д. 12, эт. 12

Тел. +7 (383) 344-93-13

info@academpark.com

www.academpark.com

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