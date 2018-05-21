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Москва, 21.05.2018

Берлускони назвал Крым самой красивой частью России

«Expert Online» 2018
  • РИА Новости/Алексей Дружинин

РИА Новости/Алексей Дружинин

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает Крым самым красивой часть России. Подобное заявлением политик сделал, выступая перед  сторонниками, передает РИА Новости. Политик не сказал о какой конкретно поездке идет речь. Однако Берлусконе побывал в Крыму с частным визитом в сентябре 2015 года.  

Тогда, вместе с Владимиром Путиным они посетили Ялту, комбинат «Массандра» и Свято-Владимирский собор в Херсонесе.

«Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями», — рассказал Берлускони, по признанию которого он был поражен красотой парков и попросил рассказать Владимира Путина историю их появления.

Российский президент, по словам Берлускони, ответил, что они были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.

«Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России», — поделился  бывший премьер Италии.

Экс-премьер Италии после поездки неоднократно заявлял, что надеется в будущем еще раз посетить полуостров.

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