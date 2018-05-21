Daily Star: британские фанаты планируют устроить на ЧМ-2018 в РФ «третью мировую» войну

Несколько радикально настроенных группировок футбольных хулиганов из Великобритании намерены объединить силы и вместе дать отпор российским болельщикам на чемпионате мира-2018, который предстоящим летом пройдёт в нашей стране.

Помимо этого, британские фанаты считают своим долгом обеспечить безопасность своих соотечественников, которые во время первенства планеты будут находиться в РФ. По мнению хулиганов, в России «не существует такого понятия, как «защита», пишет Daily Star.

Со слов одно из представителей британской радикально настроенной группы футбольных хулиганов Smoggies Elite заявил, что в Россию приедут взрослые, закалённые в околофутбольных сражениях люди. Среди них как 50-60 летние мужики из Ньюкасла, так и более молодые бойцы.

«Это будет мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая», — прокомментировал британец.

Кроме того, он утверждает, что запугивать его и его единомышленников бесполезно.

«И пусть противники якобы пользуются арматурой, ножами и битами — британцы обойдутся кулаками», – подчеркнул собеседник издания.

Другой источник газеты подчеркнул, что объединённые группы британских фанатов разработали чуть ли не военный план по «проникновению» в Россию. По его словам, в настоящее время в РФ уже действуют люди, которые занимаются сбором сведений для болельщиков.

«Общая цель в нанесении удара по русским объединила фанатов футбольных клубов «Миллуолл», «Вест Хэм», «Манчестер», шотландского «Рейнджерс» и группировок болельщиков из северо-восточной части страны», – рассказал хулиган.

Она также заявил, что перспектива возможного ареста британских радикалов не пугает.

«Мы ничуть не беспокоимся. В уличных боях никаких «а что если» быть не может. Единственное, что будет, – это то, что мы дадим русским бой. А потом будь что будет», – резюмировал околофутбольный хулиган.



