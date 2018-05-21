ФСБ раскрыла экстремистскую группу в Крыму

ФСБ России раскрыла деятельность экстремистской группы, которую возглавлял помощник депутата Рады Мустафы Джемилева. Идеологом преступной группы является, находящийся в розыске лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров.

В ФСБ уточнили, что экстремисты планировали преступления, направленные на устрашение «пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности» на полуострове.

Уточняется, что группа была сформирована в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. Преступники были задержаны в апреле этого года при въезде на территорию полуострова. Террористы планировали провокации накануне годовщины подписания указа президента «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

В ведомстве сообщают, что за каждую провокацию преступникам было обещано по пятьсот долларов США.

Ранее экстремисты устроили поджег дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева при помощи бутылок с зажигательной смесью.

Возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в преступных замыслах. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.