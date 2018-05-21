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Москва, 21.05.2018

Италия выдвинула Евросоюзу ультиматум

«Expert Online» 2018
  • Италия выдвинула Евросоюзу ультиматум
Из открытых источников

Новое правительство Италии выпустило экономическую программу, в которой Евросоюзу выдвигаются определенные  требования, а именно списать 250 миллиардов национального долга, а также отменить ограничения по уровню госдолга и дефицита бюджета, которые, по мнению итальянцев, давно уже существуют только на бумаге, передает РИА Новости. В противном случае Италия готова отказаться от евро в пользу лиры.

В черновом варианте коалиционного соглашения между партиями «Пять звезд» и «Лига Севера», набравшими  на выборах 4 марта наибольшее число голосов, уже предусмотрены конкретные технические процедуры перехода к национальной итальянской валюте в случае отказа ЕС пойти на встречу.

Отмечается, что рынки встретили эти заявления политиков Италии повышением доходности итальянских десятилетних гособлигаций. Бумага всего  за день подскочила сразу на 16 базисных пунктов, поставив рекорд за 14 месяцев. Основной фондовый индекс Италии FTSE MIB за два дня упал на 3,5% и продолжает снижение — то есть инвесторы распродают акции итальянских компаний.

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