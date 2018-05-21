Живущие за границей американские граждане, а Меган наверняка сохранит американское гражданство, должны отчитываться перед налоговой службой США о своем финансовом положении. Она будет должна регулярно заполнять налоговые декларации и особую форму обо всех счетах в иностранных банках (FBAR), если на них более 10 тыс. долларов. Герцогине Сассекской следует с максимальной ответственностью отнестись к FBAR, потому что наказание за забывчивость довольно суровое: кроме штрафа, возможно даже тюремное заключение. В том, что на ее счетах будет более 10 тыс. долларов, сомневаться не приходится. Хотя Меган и перестала сниматься в известном сериале «Форс-мажоры», она будет продолжать получать доходы с них в виде роялти и продажи DVD. Но конечно, эти деньги не идут ни в какое сравнение с тем, что она будет получать как член британской королевской семьи.

После свадьбы Меган Маркл следует проявить максимальное внимание, потому что ей придется отчитываться перед налоговой службой США по таким, на первый взгляд, пустякам, как получение взаймы дорогих драгоценностей, оплачиваемый отпуск или жизнь в Кенсингтонском дворце с мужем. Если она забудет занести какую-нибудь «мелочь» в декларацию, то такая забывчивость чревата крупными неприятностями, потому что налоговики без малейших колебаний оштрафуют даже родственницу британской королевы.

Принц Гарри вместе со старшим братом, принцем Уильямом и его женой, Кейт Миддлтон, герцогом и герцогиней Кембриджскими, получают от Елизаветы II денежное довольствие. В прошлом году оно составило 3,5 млн фунтов стерлингов (4,7 млн долларов). Пока не ясно, будет ли Меган получать собственное довольствие или будет жить на пособие супруга.

Кроме этого, Гарри регулярно получает деньги от герцогства Корнуоллского, оцениваемого в 1 млрд долларов. На эти деньги его семья финансирует общественную и благотворительную деятельность. Братья и Кейт получили из этого фонда в 2017 г. еще несколько миллионов фунтов. Принц Гарри также может получать деньги из других королевских фондов, но эта информация, конечно, закрытая.

Очень важным финансовым документом для американцев, живущих за рубежом, является Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA), который действует как для холостых и неженатых граждан США, так и для семейных пар. Пока Меган будет сохранять американский паспорт, она должна каждый год заполнять форму 8938 с информацией о финансовых активах за границей. Если она решит заполнять эту форму отдельно от мужа, то начальная сумма составит 200 тыс. долларов. В том случае, если они с Гарри будут заполнять форму вместе, то лимит вдвое увеличится и достигнет 400 тыс. долларов.

Кстати, статус налогового резидента в американском налоговом законодательстве играет важную роль. Почти все семейные пары заполняют документы совместно. Однако это не значит, что Меган и Гарри не могут отчитываться перед налоговиками отдельно. Они оба богатые люди, так что соображение, что отдельное заполнение документов лишит их некоторых налоговых льгот, не играет для них особой роли. С другой стороны, у отдельного заполнения есть один большой плюс – в таком случае Меган Маркл не придется отчитываться перед американскими налоговиками об активах и доходах мужа. Можно предположить, что новая семья решит держать свои финансовые дела, насколько это разрешается законом, в секрете от налоговой службы США. Опасения, что кто-то из налоговиков не устоит перед искушением продать СМИ информацию о финансовых делах внука британской королевы, имеют под собой основание.

Министерство финансов США сделало все возможное, чтобы максимально осложнить жизнь своим гражданам, живущим за границей. У Меган есть один радикальный способ избежать этой головной боли и уберечь от нее своих новых родственников из-за океана. Для этого она должна отказаться от американского гражданства. Ничего предосудительного в этом нет – каждый год американские паспорта сдают несколько тысяч американцев, уехавших за рубеж.

Впрочем, даже в таком случае Меган Маркл придется отчитываться перед налоговой службой США о доходах, получаемых на территории США. В первую очередь, это, конечно, актерские гонорары и роялти. К тому же, ей придется платить репатриантский налог, потому что она была довольно богатой девушкой и до замужества, а минимальная сумма составляет 2 млн долларов.

Меган пришла к Гарри отнюдь не Золушкой. По данным Celebrity Net Worth, «стоимость» 36-летней герцогини Сассекской составляет не менее 5 млн долларов. Она зарабатывала ежегодно 450 тыс. долларов, когда снималась в «Форс-мажорах», куда пришла в 2011 году. Кроме этого, неплохие деньги приносит и собственная линия одежды в монреальском магазине Reitman. Не стоит забывать и о съемках в кино, где Меган Маркл получает шестизначные гонорары.

Кстати, перед переездом на туманный Альбион ей придется заполнить еще и форму 8854 о размерах активов и недвижимости на день отъезда, а также отчитаться, что за ней не осталось никаких недоимок за пять последних лет.

Что касается Гарри, то его «стоимость» издание Daily Mail оценивает примерно в 40 млн долларов. Примерно, треть этих денег составляет оставленное ему матерью, принцессой Дианой, наследство в сумме 13,3 млн долларов.

Прежде чем отказаться от американского гражданства, Меган Маркл необходимо стать гражданкой Великобритании. Однако заявление на получение гражданства она сможет подать лишь после трех лет, прожитых на территории Соединенного Королевства, т.е. не раньше 2021 года. Так что еще как минимум три года Сассексам придется мириться с высокими требованиями налоговой службы США.