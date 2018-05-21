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Москва, 21.05.2018

Китай согласился закупить у США «огромное количество» американской сельхозпродукции

«Expert Online» 2018

Трамп сообщил, что КНР согласилась закупить у США дополнительный большой объем сельскохозяйственной продукции.

«Китай согласился закупать огромное количество фермерской и сельскохозяйственной продукции дополнительно. Это будет одной из лучших вещей, которая случалась с нашими фермерами за многие годы!» — написал американский президент на своей странице в  Twitter.

Ранее уже сообщалось, что Пекин и Вашингтон достигли предварительных договоренностей по мерам, которые следует предпринять для выравнивания торгового баланса. Глава Минфина США Стивен Мнучин в свою очередь подтвердил, что Китай и США приостанавливают обмен пошлинами.

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