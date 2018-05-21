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Москва, 21.05.2018

Медведев рассказал, когда будут готовы итоговые варианты нацпроектов

«Expert Online» 2018

Дмитрий Медведев – глава российского правительства – рассказал, что финальные варианты национальных проектов должны быть готовы до 15 августа.

При этом он подчеркнул, что Кабмин уже сформирован, поэтому пора приступить к работе по реализации майского указа президента.

Как напомнил Медведев, указ главы государства определяет стратегические направления движения нашей страны.

«Важно помнить, что он имеет рамочную форму. Промежуточную тактику предстоит проработать правительству — определить этапы, целевые показатели и контрольные точки. Финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, чтобы затем доработать проект основных направлений деятельности правительства», — написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

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