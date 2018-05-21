В каких отраслях налоги меньше растут

Налоги как будто стоят на месте, исключая некоторые точечные изменения, но реальность иная. В 2017 году налоговая нагрузка на российскую экономику по статистике ФНС заметно выросла, хотя в отраслевом разрезе есть и исключение

Под нагрузкой

Федеральная налоговая служба опубликовала статистику, согласно которой налоговая нагрузка на экономику РФ выросла в 2017 году с 9,6, до 10,8%. Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов и сборов (с учетом поступлений по налогу на доходы физлиц) по данным официальной статистической отчетности ФНС к обороту организаций по данным Росстата.

Как сообщает Finmarket по итогам сопоставления данных за 2017 и 2016 годы, налоговая нагрузка на предприятия по добыче полезных ископаемых увеличилась за год с 32,3% до 36,7%, в том числе по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых — с 35,6% до 45,4%, а других, тоже небесполезных ископаемых — с 11,9% до 18,8%.

Нагрузка на обрабатывающие производства увеличилась в 2017 году с 7,9% до 8,2%. В том числе на производства, выпускающие пищевые продукты, напитки и табачные изделия — с 19,7% до 28,2%.

А вот на производство машин и оборудования — ура! — снизилась с 13,7% до 8,8%. Зато на предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии увеличилась с 6,4% до 8,1%.

Сейчас, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, наблюдается интересная тенденция: налоговая нагрузка в 2017 году выросла на фоне падающей рентабельности продаж: последняя составила 7.5% против 8.1% в 2016 году. То есть бизнес зарабатывает меньше, при этом налогов собирается больше, видимо, дело именно в улучшающейся собираемости, во введении онлайн-касс и прочих современных методик.

При этом, если смотреть отдельные отрасли, то сразу видно, какой бизнес привлекателен, а в какой без дополнительного финансового или административного ресурса вступать бесполезно. В сельском хозяйстве налоговая нагрузка ниже среднего по стране — 4,3%, при рентабельности продаж существенно выше среднего — 17,3%. Добыча полезных ископаемых больше всего облагается налогами: налоговая нагрузка — 36,7%, но и рентабельность продаж это оправдывает — 49,9% в 2017 году. А вот в строительстве налоговая нагрузка 10,2%, а рентабельность продаж — 7,2%, то есть, если говорить очень усредненно, строительство находится в кризисе.

Очевидно, говорит Александр Шустов, что налоговая нагрузка будет расти — правительству необходимо наполнять доходную часть бюджета, которая должна обеспечивать новые социальные и инфраструктурные проекты. Для этого, скорее всего, будет повышаться НДФЛ и может быть отменена его плоская шкала, а регионы будут вводить свои налоги и сборы, чтобы компенсировать выпадающие субсидии от федерального центра.

Посоветуемся с Лаффером

Повышение налоговой нагрузки, то есть отношения налогов и сборов к выручке компаний, показывает реальное увеличение давления на бизнес, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Это явление в 2017 году было намного заметнее, чем годом ранее. В 2016 году нагрузка даже снижалась до 9,6% с 9,7%. Но в 2016 году и объём экономики уменьшился на 0,2%. В 2017 году ВВП вырос на 1,5%, что и стало одной из причин относительного наращивания налоговой нагрузки. В целом такое сочетание приводит к дополнительным поступлениям в бюджет, уменьшая его дефицит. Но поскольку рост экономики — не единственная причина усиления налоговой нагрузки, есть и негативные последствия от него.

Постепенное реальное наращивание налогов во многом препятствует развитию, инвестициям, стимулированию деятельности, рассказывает эксперт. В экономике существует известная «кривая Лаффера». Она показывает зависимость суммы поступлений в бюджет от ставок налогов. Доходы бюджета повышаются лишь при ограниченном увеличении ставок. При дальнейшем повышении ставок сумма поступлений не растёт, а падает. Из-за того, что у предпринимателей ослабляются стимулы, ограничиваются вложения, рост производства. Часть экономики всё больше уходит «в тень». Такая «ловушка» в определённой степени может проявиться в будущем.

Правительство рассматривает предложения по повышению НДС, НДФЛ, акцизов, сокращению льгот, например, по налогу на движимое имущество и пр. Это диктуется необходимостью усиления расходов бюджета, в частности по новому майскому указу президента. Вероятно, полагает Марк Гойхман, в 2018 году и далее налоговая нагрузка в целом будет больше, чем в 2017 году Такое положение может превратить в противоположность поставленную задачу превышения среднемировых темпов роста ВВП, то есть выхода на их уровень более 3,5% в год.

Уже в 2017 году проявилось повышение нагрузки на отрасли высоких технологий. Так, в деятельности в области информатизации и связи нагрузка поднялась до 16,4% с 12,6%. В производстве электронных и оптических изделий — до 12,5% с 11,1%. Данная ситуация не стыкуется с требованиями прорыва в «цифровой экономике». Для решения проблемы нужно стремиться не повышать налоговое бремя, а оптимизировать и перераспределять расходы бюджета. Как ни парадоксально, более низкие налоги могут не сократить доходы, а повысить их за счёт инициативных инвестиций и стимулов роста в экономике, заключает Марк Гойхман.

Наряду с этим можно отметить, что улучшение собираемости налогов является признаком более сильного и эффективного государства. В России из-за «серого», а в какой-то мере и из-за офшорного характера значительной части экономики у собираемости налогов большие резервы. При том, что практика обеспечения собираемости часто вызывает справедливые нарекания.

Иное дело, что ползучее повышение ставок кое-где, а затем, возможно, поддержанные пиар аккомпаниментом повышения более крупные, не исполнят роль контракта между обществом или бизнесом и государством (понимаемом в данном случае в узком смысле, как правительство). Между тем, и исторически, и в современном государстве налогообложение это наиболее прочная почва для демократического процесса, сильно отличающегося от привычных нам словесных интервенций представителей экономических властей.