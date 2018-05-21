Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия

Гиперзвуковые боеголовки для баллистических ракет «Аванград» поступят в войска в 2019 году, тяжелые баллистические ракеты нового поколения «Сармат» - в 2020-м, передает РГ «Русское оружие». Сроки обозначил на военном совещании в Сочи президент Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что другие новейшие военные разработки уже выпускаются.

«Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" и новейшие лазерные комплексы уже несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе», - цитирует ТАСС высказывание Путина, который еще раз выразил благодарность авторам новейшего российского вооружения, отметив, что их разработки на годы опередили зарубежные аналоги.

Напомним, крылатый боевой блок «Авангард» предназначен для оснащения баллистических ракет - в том числе «Сарматов». Данная боеголовка невидима для систем ПВО из-за гиперзвуковой скорости и способности маневрировать во время полета. Запас мощности при полете позволяет ракете «летать через обо полюса». Ракета оснащена комплексом преодоления ПРО и может нести более десятка термоядерных боеголовок.