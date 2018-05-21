Разрыв в уровне жизни в наиболее богатых и наиболее бедных регионах Китая очень велик, как и вообще все в Поднебесной. Если уровень жизни в Пекине или, скажем, Шанхае мало в чем уступает этому показателю, например, в Швейцарии, то жители таких провинций, как Юньнань или Ганьсу живут скорее, как украинцы или гватемальцы, т.е. бедно.

Всего в КНР, за исключением Гонконга, Макао и Тайваня, т.е. материковом Китае 22 провинции, 5 автономных районов и 4 города центрального подчинения. Все они имеют собственные экономики, все они очень существенно отличаются друг от друга по развитию. Соответственно существенно отличается и уровень жизни в разных регионах Поднебесной.

Известно, что численность китайцев, совершающих покупки в интернет-магазинах и оплачивающих их при помощи приложений на гаджетах, вплотную приблизилось к миллиарду человек. На другом полюсе китайской жизни находятся десятки и сотни миллионов жителей сельских районов и маленьких городков, которым до сих пор приходится ходить за водой к колодцу, зачастую расположенному в нескольких километрах от дома. Социальное и материальное неравенство в Китае настолько велики, что борьба с ними стала одним из трех «критических сражений» Председателя КНР (президента) Си Цзиньпина – борьбы с бедностью.

Наиболее высокий уровень жизни в крупных городах, утверждают авторы анализа агентства Bloomberg. В таких городах, как Шанхай, финансовой столице Китая, и Пекин, столица административная, в прошлом году подушевой ВВП по покупательной способности, превысил 53 тыс. долларов. Это примерно столько же, сколько в США и Швейцарии. В обеих китайских столицах лучшие университеты и институты, самые высокооплачиваемые рабочие места и наиболее развитая инфраструктура.

Неравенство астрономическое, но оно быстро сокращается. Например, разница в доходах в городах первого и самого низкого уровней в 2005 г. составляла 56%, а в прошлом году она уменьшилась до 46%. Всего каких-то десять лет назад по уровню доходов один шанхаец соответствовал как минимум десяти жителям провинции Гуйчжоу. К прошлому году разрыв сократился вдвое.

Развитие КНР последние десять лет происходило неравномерно. Среди лидеров по темпам роста экономики Тяньцзинь. Ниже всего доходы в Гуйчжоу и Тибете. В провинциях Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу подушевой ВВП не дотягивал в прошлом году и до 10 тыс. долларов. Это соответствует уровню жизни в таких странах, как Украина, Сальвадор и, например. Гватемала. Тем не менее, три эти провинции с общим населением 110 млн человек, что примерно равно населению Японии, у которой средний доход 39 тыс. долларов, имеют громадный потенциал.

Китай быстро меняется из страны деревень и крестьянских участков в урбанизированную страну с мегацентрами и быстро растущими городами. В городах сейчас, по данным Национального бюро статистики КНР, живет 59% населения. Самая населенная провинция – Гуандун является и самой урбанизированной в стране. В ней городское население составляет 70%. Для сравнения: в США в городах, по данным ООН, живет 82% населения, в Таиланде – половина, а в Индии – лишь каждый третий.