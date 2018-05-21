ЦБ начал охоту на «черных» ростовщиков

Только за первый квартал 2018 года ЦБ выявил более 1300 организаций, оказывающих микрофинансовые услуги. Аналитики укаывают на сомнительность данной ниши в целом и на что, что банки не выполняют своих функции про кредитованию населения

Центробанк опубликовал через газету «Известия» статистику, согласно которой всего лишь за один только первый квартал 2018 года было выявлено более 1300 «черных кредиторов» (финансовых организаций, нелегально выдающих микрозаймы). Примерно по столько же компаний-нелегалов обнаруживали ранее за весь год, в 2016 и 2017 годах, а 2015-м — вдвое меньше.

Как пояснили изданию в ЦБ, рост темпов выявления «нелегалов» связан с тем, что еще в середине прошлого года при регуляторе был создан департамент, курирующий данное направление. А в начале этого года в Краснодаре открылся Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности, как и специальные отделы во всех главных управлениях ЦБ.

Легальные микрофинансовые компании отличаются от «черных кредиторов» тем, что включены в специальный реестр регулятора, а также уровнем ставок и методами работы. Первые тоже, конечно, не сахарные: выдают микрозаймы по ставкам до 600% годовых. И, как считается, используют законные способы взыскания долгов. Но у вторых ставки могут достигать и 1000%, а их методы взаимодействия с клиентами зачастую попадают под действие Уголовного кодекса.

Штраф за нелегальную кредитную деятельность заметный, но он не так уж велик с учетом ее прибыльности — до 500 тыс. рублей. По данным издания, ЦБ внес в Думу законопроект, повышающий санкции до 5 млн рублей.

Наведение порядка на рынке МФО назрело уже давно, считает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов, ведь большинство МФО выдают деньги под грабительские проценты, под залог недвижимости и других активов для самых малообеспеченных и малообразованных граждан. Недостаточная финансовая грамотность вместе с бедностью приводит людей в МФО, где они берут заем на текущие нужды, почти под 1000% годовых, закладывая свое имущество.

Среди заемщиков МФО больше половины берут займы на оплату текущих расходов или перекредитовываются для погашения других долгов, отмечает эксперт. А это, с учетом процентов, которые необходимо платить за использование средств МФО, приводит заёмщиков в финансовую кабалу, выбраться из которой самостоятельно им фактически уже невозможно. Государству необходимо усиливать контроль за работающими МФО, для обеспечения защиты наименее обеспеченных россиян, через регулирование процедур выдачи и погашения займов, а также установкой максимальных процентных ставок для МФО.

Те МФО, которые продолжают нарушать правила, грабя наименее защищенные слои населения, необходимо «убирать» с рынка серьёзными штрафами и привлечением силовых структур, уверен Андрей Коптелов. В долгосрочной перспективе, легализация и очистка на рынке МФО должна сделать его цивилизованным, снизив процентные ставки и оставив на рынке наиболее эффективных игроков.

К сожалению, отмечает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр», банки не могут удовлетворить спрос от населения, как не может помочь и государство в полной мере, поэтому неизбежно появляются компании, готовые заполнить нишу. Даже легальные МФО работают на грани закона и, обеспечивая средствами самых незащищенных граждан, выдают деньги под очень высокие проценты. Риски невозврата у них могут достигать до 50% (если без коллекторов), поэтому проблемы у одних клиентов спокойно перекладываются на других, а ставки в 50% за месяц стали обыденным явлением. И это легальные МФО, которые прошли проверку от государства!

По его словам, основной вопрос как с нелегальными, так и с легальными микрофинансовыми организациями, в том, что сама ниша создана при попустительстве государства. Ее регулирование ведется все эффективнее, но вопрос не в нем, а в том, что большая часть населения находится в рамках, которые толкают его к выбору сомнительных финансовых услуг.

Сегодня финансовый сектор имеет 4,5 трлн рублей неиспользуемых денег (данные на 1 квартал 2018 года), но выдача даже добросовестным заемщикам затруднена, а потребительское кредитование после обвала в банковском секторе в прошлом году стало развиваться с постоянной оглядкой на ЦБ РФ. Ситуация могла бы выправиться, считает Роман Блинов, если банки перейдут в нижний ценовой сегмент и даже под 50%, но — годовых будут обслуживать клиентов МФО, что создаст конкуренцию на рынке и понизит общие ставки, но пока системных движений в эту сторону нет.