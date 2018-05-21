Порошенко и Меркель обсудили «Северный поток-2»

Глава Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель, провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили строительство «Северного потока-2», а также ситуацию в Донбассе.

По данным пресс-службы президента «незалежной», стороны обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством «Северного потока-2», передаёт RT.

Кроме того, лидеры двух стран пообщались о ситуации в Донбассе.

Также Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Ранее сообщалось, что 18 мая глава РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что после реализации проекта газопровода «Северный поток - 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину. При этом он призвал не политизировать данный проект.

В свою очередь, Меркель также подчеркнула, что в Германии рассматривают «Северный поток 2» только как коммерческий проект.

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«Северный поток 2» – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока 2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.