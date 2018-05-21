«Не имеет представления о политике»: СМИ назвали нового премьера Италии

Победившие на выборах партия Лига Севера и Движение пяти звезд в ходе коалиционных переговоров договорились о кандидатуре нового премьер-министра. Как сообщает The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ, на этот пост выдвинут представителя Пяти звезд, профессор права Джузеппе Конте. Последний является малоизвестной фигурой в итальянской политике.

Итальянская пресса выражает сомнения в том, что такой выбор оправдан.

Так газета Corriere della Sera отмечает, что, хотя у Конте есть «очень большой преподавательский опыт», он «не имеет представления о политике». Газета добавляет, что Конте имеет опыт в бизнесе и административном, финансовом и гражданском праве. Газета La Stampa отмечает, что он был директором «многочисленных юридических журналов». В целом итальянские СМИ характеризуют Конте как "технократа".

По данным СМИ, его кандидатуру одобрили лидер Лиги Севера Маттео Сальвини и лидер Движения пяти звезд Луиджи Ди Майо. Сами же главы партий отказались от премьерских амбиций.

Также стороны достигли договоренности о распределении портфелей в будущем правительстве.

"Мы договорились относительно главы и министров правительства и надеемся, что никто не наложит вето на выбор, который представляет волю большинства итальянцев", - цитирует Сальвини AFP.

Ожидается, что евроскептик и последовательный критик миграционной политики ЕС Сальвини займет пост главы МВД, а Ди Майо станет министром труда или экономики.

Состав нового кабмина должен еще утвердить президент Италии Серджио Маттарелла.