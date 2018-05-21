РСПП обсудили показатели устойчивого развития компаний

17 мая в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялось расширенное заседание Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике: «Показатели устойчивого развития компаний: стратегия, отчётность, оценка». Представители крупнейших российских и международных компаний, работающих в России, поделились своим опытом работы в области устойчивого развития.

В рамках мероприятия основными темами для обсуждения стали: отражение ответственной деловой практики в отчётности, современные тенденции в российской и зарубежной практике, качество информации, отраслевая специфика, подходы к формированию базовых показателей с учетом Концепции развития публичной нефинансовой отчётности (ПНО) и их оценке. Спрос на информацию, подтверждающую, что бизнес в своей деятельности ориентирован на достижение сбалансированности всех компонентов устойчивого развития – экономического, социального и экологического, возрастает еще и под влиянием принятых ООН Целей устойчивого развития на период до 2030 года, в соотношении с которыми будут оцениваться стратегии компаний и прогресс в их реализации.

Вопросы повестки заседания вызвали большой интерес компаний, экспертного сообщества, включая государственные органы. Более 100 участников собрались для обсуждения темы: ФБК Грант Торнтон, СКОЛКОВО, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, Интерфакс-ЭРА, АФК «Система», Внешэкономбанк, Филип Моррис, ГМК Норильский никель, СУЭК, Северсталь, ОМК, ГК «Росатом», ВШЭ, Минэкономразвития России, Центр Россия-ОЭСР, РАНХиГС и другие.

Заседание открыл Председатель Комитета, Член Бюро Правления РСПП Давид Якобашвили: «Комитет уделяет большое значение развитию и продвижению ответственной деловой практики и ПНО, качеству информации, различных инструментов независимой оценки и их результатов. Важный вопрос на сегодня – ключевые (базовые) показатели для раскрытия информации в корпоративной отчётности, разработка которых предусмотрена Планом мероприятий по реализации Концепции по развитию ПНО (утв. Распоряжением Правительства от 5 мая 2017 г. №876-р) и планом работы Комитета. Мы начинаем обсуждать подходы к формированию показателей, которые могли бы предложить Минэкономразвития России».

Сергей Слипченко, генеральный Директор, вице-президент по корпоративным вопросам ФМИ в России и Беларуси, Заместитель Председателя Комитета РСПП, добавил: «Все больше российских компаний видят важную задачу в интеграции устойчивого развития, нефинансовой отчетности в свою бизнес стратегию, поскольку в сегодняшнем мире эти факторы влияют на рыночную капитализацию. Интеграция этих принципов позволяет создавать глобальную цель, которая отвечает за показатели бизнес результатов и, в том числе, дает сотрудникам компании более высокую цель помимо генерирования прибыли. Мы активно формируем эти задачи у нас в компании. Например, присоединились к Глобальному Договору ООН, на протяжении 3 лет выпускаем ежегодный нефинансовый отчет. Для нас это возможность в партнерстве с Государством продвигать имидж России, в том числе и на международных площадках».

Продолжая обсуждение, Елена Феоктистова, Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, Заместитель Председателя Комитета РСПП, Руководитель проекта по индексам РСПП в области УР, отметила, «Необходимо выработать основные подходы к формированию ключевых

(базовых) показателей, это и охват тем, сопоставимость данных, универсальность, компактность. Важно, чтобы показатели опирались на отечественную практику отчётности, которая имеет данные государственной статистической отчётности предприятий или информацию управленческого учёта. Одновременно с этим, было соответствие с международными показателями по ЦУР, и сопоставимость. А для компаний – это поддержка в повышении качества информации и налаживании процесса отчетности.

На сегодняшний день мы имеем определенный задел по разработке показателей для раскрытия в ПНО, это: базовые индикаторы результативности РСПП (2008г.), показатели индексов и рейтингов в области устойчивого развития как комплексные, так и тематические, проект ЮНКТАД по выбору основных показателей для отчётности компаний о вкладе в достижение ЦУР ООН до 2030 года, стандарты GRI. Сроки для разработки показателей достаточно сжатые.

В целях содействия Межведомственной рабочей группе Минэкономразвития и подготовки предложений, мы предлагаем в рамках Комитета совместно с Советом РСПП по нефинансовой отчетности создать рабочую группу. Приглашаем к участию и экспертной работе в составе группы».

Основными темами дискуссии стали: подходы к формированию базовых показателей для раскрытия компаниями существенной информации об устойчивом развитии, в том числе: экономическом, социальном, экологическом воздействии и системе управления, важность создания оптимальной формы для отчётности компаний, разработка индикаторов с учётом отраслевой специфики, необходимость продвижения вопросов КСО не только на уровне больших компаний, корпораций, но и в российских регионах, а также о важности заострения внимания банковского сектора на теме нефинансовой отчётности.

По результатам заседания приняты решения по оказанию содействия Межведомственной рабочей группе Минэкономразвития России по реализации Концепции по развитию ПНО, включая разработку ключевых (базовых) показателей и созданию в этих целях рабочей группы; по продолжению работы по составления индексов РСПП в области устойчивого развития: «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», включая составление индексов 5-ого цикла, а также проведение независимой экспертизы по его результатам.