«Русал» предупредила инвесторов о неблагоприятных последствиях санкций на ее бизнес

Санкции США против компании «UC Rusal» могут оказать неблагоприятное воздействие на ее бизнес, пишут «Ведомости», ссылаясь на сообщение на сайте компании. Обращение опубликовано на Гонконгской фондовой бирже и содержит рекомендации для инвесторов с осторожность подходить к сделкам с бумагами компании.

«В то время, как проводится дальнейшая оценка влияния санкций OFAC (Управления США по контролю за иностранными активами) на группу, компания вновь подтверждает свой прогноз о высокой вероятности неблагоприятного материального воздействия для бизнеса и перспектив группы», - говорится сообщении.

Напомним, 18 мая Олега Дерипаска в рамках выполнения «плана Баркера» по спасению компании от санкций США объявил о выходе из совета директоров UC Rusal. План был предложен председателем совета директоров En+ лордом Грегори Баркером, который «по сути придерживается рекомендациям Минфина США», пишет издание.

Так Баркер предложил Дерипаске покинуть совет директоров и назначить новых, а также снизить долю в En+ с нынешних 66,1% ниже 50%. Это решение было принято советом директоров En+, куда входит Rusal. Дерипаска «принципиально согласился» на такие условия еще в конце апреля, а 18 мая меры «единогласно» поддержал совет директоров En+.