Шотландия собирается проводить новый референдум об отделении

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в ближайшее время вновь откроет дебаты о выходе Шотландии из Соединенного Королевства. С этим заявлением она выступила в эфире телеканала ITV. Дату проведения референдума о независимости первый министр, которая также возглавляет главную шотландскую партию – Шотландскую национальную партию (SNP), скорее всего назовет осенью, когда более-менее прояснится ситуация с брекситом и тем, какими станут после выхода британцев из Евросоюза отношения между Великобританией и ЕС.

«Как только мы получим ясную картину последствий брексита и будущих отношений с ЕС, что, как мы надеемся, произойдет уже осенью,- заявила Никола Стерджен в телепрограмме Peston on Sunday,- я рассмотрю вопрос даты референдума о независимости… Что касается новых дебатов об отделении, то, думаю, мы возобновим их уже через пару недель».

Заявление первого министра Шотландии о проведении повторного референдума трудно назвать сенсацией, потому что Никола Стерджен говорила о такой возможности еще летом 2016 года, вскоре после референдума о членстве Великобритании в объединенной Европе. Сторонники брексита тогда победили с незначительным преимуществом, но почти две трети шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Уже тогда она охарактеризовала возможность проведения второго референдума как «очень высокую». В прошлом году Никола Стерджен открыто призвала провести повторное голосование, но после досрочных выборов в парламент Шотландии, на которых ее партия потеряла 21 из 56 мест, ей какое-то время было не до независимости.

Лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон отнеслась к заявлению первого министра спокойно. Она считает, что шотландцы встретят идею проведения еще одного референдума прохладно, но предостерегла противников независимости от успокоения и призвала быть начеку.

Лидера консерваторов поддержала и вторая по значимости оппозиционная сила Шотландии. Лидер шотландских лейбористов Ричард Леонард считает, что народу Шотландии не нужен новый референдум. По его мнению, шотландцы устали от споров о независимости. Он призывает SNP признать очевидное и сконцентрировать все силы на создании новых рабочих мест, строительстве школ и больниц.

Кстати, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недавно тоже категорически отвергла саму идею проведения еще одного референдума о независимости Шотландии.