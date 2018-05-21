Скворцова рассказала, в каком возрасте будет заканчиваться детство

Вероника Скворцова – глава Минздрава – рассказала, что в перспективе детством будет считаться возраст до 30 лет.

При этом она напомнила, что детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год.

«В перспективе это будет не менее 25-30 лет», – цитирует министра РИА Новости.

Она пояснила, что время идёт в одном направлении, а для того чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения.