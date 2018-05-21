США продолжают производить ракеты, запрещенные ДРСМД

США продолжают производство ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил в интервью «Красной звезде» начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и др.», - рассказал Рыжков, напомнив при этом, что производство и дальнейший запуск таких ракет запрещен Договором о РСМД.

Как отметил военный, именно такие ракеты предназначены для полетов на малые и средние расстояния и, по сути, являются универсальными ускорительными средствами. Также ракеты могут при различной комплектации на головных частях быть использованы как боевые баллистические ракеты.

«Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода Договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором», — добавил Рыжков.

Напомним, договор РСМД, подписанный в 1987 году, запрещает сторонам производить крылатые ракеты, а также баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.