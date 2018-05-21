ТОР: особые условия и готовые решения

В Ярославской области реализуется уникальный подход к работе с инвесторами: помимо льгот территорий опережающего развития (ТОР), бизнес получает «коробочные» инвестиционные решения.

За последний год в Ярославской области в качестве одного из ключевых механизмов поддержки развития экономики появилось три территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в монопрофильных городах — Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове*. Присвоение сразу трем городам статуса ТОР за короткий срок — позитивный сигнал для бизнеса, заинтересованного в реализации инвестиционных проектов на территории региона. При этом есть четкое понимание, что статус ТОР сам по себе не панацея для моногородов, а дополнительное «окно возможностей» для участников процесса. Регион готов предложить оптимальные решения, способные заинтересовать инвесторов, а льготный налоговый режим — это лишь дополнительный бонус для резидентов ТОР (см. рис. 1 «Условия ТОР в Ярославской области»).

Условия ТОР в Ярославской области предоставлено пресс-службой

Преимущества ярославских ТОР

У ярославских ТОР есть ряд объективных преимуществ. В первую очередь — это выгодное расположение, в том числе относительно областного центра с его развитой инфраструктурой: вузами, клиниками, объектами рекреационно-досугового сектора, торговыми центрами. Города находятся на расстоянии 38–60 км друг от друга и связаны хорошим автомобильным и железнодорожным сообщением. Поэтому не возникает проблемы с привлечением в проект управленцев среднего и высшего звена из областного центра, а также из других регионов, в том числе Москвы. В частности, Тутаев равноудален от промышленных центров Ярославля и Рыбинска, что создает хорошие предпосылки для развития единой экономической агломерации. Ростов связан с Москвой комфортным и регулярным железнодорожным сообщением, время в пути — 2,5 часа. Решен вопрос и с обеспеченностью рабочей силой на местах. Кадры городских поселений имеют подготовку по различным направлениям и опыт работы на крупных предприятиях региона.

На территории ярославских ТОР расположены пять из восьми ключевых государственных индустриальных парков и инвестиционных площадок, а также несколько частных. Фактически это более 500 га земли (индустриальные парки типа Greenfield) и 45 тыс. м2 помещений (Brownfield), готовых к приему инвесторов. Кроме того, в регионе принят специальный закон о предоставлении земельных участков в аренду без торгов для реализации значимых инвестпроектов. Арендная ставка составляет 0,063% кадастровой стоимости, что в двадцать пять раз меньше ставки земельного налога. Быстрое получение земли — важный фактор для практической реализации инвестпроектов. Также есть возможность дальнейшего развития площадок и строительства инфраструктуры для резидентов совместно с Фондом развития моногородов.

Одной из ключевых целей развития моногородов является уход от сложившейся специализации и диверсификация производства. И здесь у всех трех городов неплохие стартовые возможности. В Тутаеве наряду с градообразующим Тутаевским моторным заводом развивается производство автокомпонентов, литейное производство и металлообработка, производство дизельных станций и генераторов. В Гаврилов-Яме машиностроительный завод «Агат» — градообразующее предприятие, а когда-то эту функцию выполнял крупный льнокомбинат. При этом здесь сохранились все компетенции для возрождения текстильной отрасли с привлечением потенциальных резидентов из других регионов. В Ростове градообразующим предприятием является оптико-механический завод, но одновременно развиваются фармацевтика, машиностроение, деревообработка, производство строительных материалов, пищевая промышленность.

Расположение ТОР в Ярославской области предоставлено пресс-службой

Как превратить риски в возможности

Еще один фактор привлекательности ТОР — это имеющийся опыт работы с инвесторами. У региона есть багаж крупных инвестиционных проектов. Резидентами крупнейшего в регионе индустриального парка «Новоселки» являются несколько иностранных фармацевтических компаний («Тева» и «Такеда»), исследовательских центров и лабораторий. Также в парке работают: производитель дорожной и строительной техники «Комацу», завод «Астрон» шведского концерна «Линдаб», специализирующийся на изготовлении полнокомплектных зданий из металлоконструкций, строятся логистические и оптово-распределительные центры.

Корпорация развития Ярославской области создана чуть более года назад и относится к числу самых молодых институтов инвестиционной поддержки в стране. С самого начала Корпорация стала выстраивать свою модель взаимодействия с потенциальными инвесторами, опираясь на имеющийся у региона опыт работы с бизнесом и сопоставив его с лучшими практиками других субъектов РФ. Одним из новых форматов работы Корпорации стала «фабрика инвестиционных проектов».

К настоящему времени в стране создана мощная система мер поддержки и стимулирования инвестиций: от фундаментальных особых экономических зон, специального инвестиционного контракта и различных схем займов, субсидий и грантов, на федеральном уровне, до дополнительных инструментов, финансовых и нефинансовых, на региональном. Многие возможности идентичны и доступны в других регионах. Поэтому бизнес, чтобы определиться с местом локализации, должен просчитать другие факторы, например обеспеченность кадрами планируемого проекта, наличие подготовленных площадок, подтвержденный объем сбыта, удобную логистику и варианты производственной кооперации. Для крупных инвестпроектов, особенно иностранных, такая аналитика, как правило, готовится консалтинговыми компаниями. Что касается инвесторов, которые рассматривают новые направления, отличные от профильного бизнеса, а также средних и малых компаний, на которых сделана основная ставка в качестве резидентов ТОР, то значительная доля потенциальных инвесторов не может определиться с выбором инвестиционной идеи (либо формулирует ее весьма приблизительно), а также не всегда представляет процедуру получения мер поддержки и недостающих финансовых ресурсов через соответствующие механизмы. И задача Корпорации — предложить готовое и оптимальное решение.

За первый год Корпорация сформировала подход, который можно назвать «фабрикой инвестиционных проектов». Экспертами Корпорации создаются «коробочные» решения, основанные на ключевых факторах эффективности бизнеса: анализе рынка и сбыта, оптимальных для проекта механизмах государственной поддержки, кооперации (технологические, сбытовые и финансовые партнеры), в том числе делаются укрупненные расчеты по инвестициям и окупаемости проекта, подбирается конкретная площадка либо технологический партнер на территории региона. В настоящий момент в активе Корпорации — около 60 инвестиционных идей по девяти отраслевым группам: фармацевтика и медицина, химическая промышленность, машиностроение, производство стройматериалов, легкая промышленность, сельское хозяйство, электронное и оптическое оборудование, пищевое производство, изделия из композитных материалов.

Сегодня можно говорить о трех основных каналах появления резидентов в ТОР. Прежде всего — это внутренний бизнес региона, готовый к расширению за счет вложений в новые проекты, для которого статус резидента ТОР привлекателен и выгоден. Из конкретных примеров — одна из региональных компаний пищевой промышленности организует сейчас новое направление производства в ТОР. Другое предприятие региона — производитель дизельных электростанций — не только расширяет производство, но и готово к новым высокотехнологичным проектам. Обозначенный объем инвестиций — 500 млн рублей.

Второй канал — это понимание отраслевой специализации городского поселения, имеющихся кадровых компетенций и привлечение соответствующих отраслевых инвесторов, как российских, так и иностранных. Такая схема востребована в Ростове, где основные усилия направлены на привлечение резидентов в создаваемый агропромышленный парк «Ростов». Якорный резидент — тепличный комплекс площадью 20 га и стоимостью 5 млрд рублей, которому в короткий срок была предоставлена земля в аренду без торгов. В настоящее время ведется работа с профильными компаниями по переработке, хранению, упаковке сельхозпродукции.

Третий канал подразумевает прицельную работу с российскими и иностранными инвесторами по открытию принципиально новых направлений бизнеса в ТОР. Именно здесь наиболее востребованы «коробочные» проекты. Так, например, в стадии проработки — проект высокотехнологического производства нетканого материала медицинского назначения. Это станет новым направлением бизнеса в Гаврилов-Яме, основанном на проведенном анализе емкости рынка, обеспеченности проекта кадрами, а также наличии производственной площадки (Brownfield). Инвестиции могут составить до 1,5 млрд рублей.

Таким образом, адресное предложение готовых проектов по специализированным каналам — через финансовые институты, ассоциации, деловые клубы, а также выход напрямую на производителей, российских и зарубежных, — более эффективно с точки зрения обратной связи, чем общая презентация инвестиционной привлекательности региона и имеющихся мер поддержки. На сегодняшний день в рамках ТОР «Тутаев» и «Гаврилов-Ям» с потенциальными резидентами заключено девять соглашений о намерениях реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 2369,9 млн рублей.

* Заявка на создание ТОР в городском поселении Ростов одобрена Минэкономразвития, и во II квартале ожидается выход соответствующего постановления правительства РФ.

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