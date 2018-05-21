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Москва, 21.05.2018

В Кремле отреагировали на британский доклад о «грязных деньгах» из России

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал доклад «Московское золото: российская коррупция в Великобритании», который был представлен в британском парламенте.

По его мнению, это проявление «беспрецедентной русофобской мании» и недружественной конкуренции, передаёт сайт газеты «Ведомости».

При этом он подчеркнул, что в последние десятилетия российский крупный бизнес рос, развивался и осуществлял «мирную бизнес-экспансию за рубеж», отметил Песков.

«Однако мы начали фиксировать проявление недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной. Безусловно, подобные проявления наносят ущерб интересам наших компаний», – считает представителя Кремля.

Кроме того, Песков убеждён, что подготовленный британскими парламентариями документ – «не что иное, как очередной шаг в русле недружественной конкуренции».

Также он читает, что действия британских властей, направленные против России, могут повредить экономике самой Британии.

«У меня нет сомнений, что инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, поскольку инвесторы из любой страны могут столкнуться с ситуацией, когда их инвестиции назовут «грязными деньгами», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании обнародовали доклад о «российской коррупции» и призвали Кабмин включить в санкционный список больше лиц, связанных с правящими кругами РФ.

В связи с эти комитет палаты общин призвал премьер-министра Терезу Мэй сделать своим приоритетом борьбу с размещением активов лицами, связанными с властями РФ, ужесточив санкции.

Кроме того, депутаты британского парламента требуют ввести ограничительные меры против российского госдолга.

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