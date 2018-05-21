В Сирии обнаружены склады оружия для боевиков из стран НАТО

В сирийской провинции Хомс, освобожденной от боевиков, представители российского Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие САР обнаружили склады с вооружением, произведенным в государствах-членах НАТО, передает РИА новости.

«Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки "Ан-Нусра". Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР "Тоу-2"», — прокомментировал представитель ЦПВС полковник Андрей Некипелов.

Обнаруженная военными России и Сирии ПТУР «Тоу-2» противотанковая управляемая ракета производства США, которая была принята на вооружение в американской армии в 1970-х годах. Ракета неоднократно модернизировалась и сегодня один из самых распространенных противотанковых ракетных комплексов в мире.

На освобожденных от боевиков территориях также военные обнаружили цеха по производству взрывчатки, камеры для пленных и медицинские блоки.

Ранее военные Сирии обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки производства Германии и Британии.