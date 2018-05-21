Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 21.05.2018

В Банке России объяснили рост цен на бензин

«Expert Online» 2018

Ксения Юдаева – первый заместитель председателя Банка России объяснила, почему в нашей стране выросли цены на бензин.

По её словам, такая проблема наблюдается сейчас во всём мире, передаёт РИА Новости.

«В первую очередь речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо, подчеркнула представитель Банка России. – Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен».

Напомним, по данным Росстата, средняя розничная цена бензина за неделю немного ускорила рост – с 1 % до 1,1 % – и, по данным на 14 мая, достигла 41,28 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что Ксения Юдаева – первый заместитель председателя Центробанка РФ – оценила ситуацию, которая складывается на российском рынке.

По её мнению, в настоящее время ситуация в нашей стране выглядит значительно более стабильной и контролируемой, чем на других развивающихся рынках.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
      США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов
      Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов