В Банке России объяснили рост цен на бензин

Ксения Юдаева – первый заместитель председателя Банка России объяснила, почему в нашей стране выросли цены на бензин.

По её словам, такая проблема наблюдается сейчас во всём мире, передаёт РИА Новости.

«В первую очередь речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо, подчеркнула представитель Банка России. – Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен».

Напомним, по данным Росстата, средняя розничная цена бензина за неделю немного ускорила рост – с 1 % до 1,1 % – и, по данным на 14 мая, достигла 41,28 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что Ксения Юдаева – первый заместитель председателя Центробанка РФ – оценила ситуацию, которая складывается на российском рынке.

По её мнению, в настоящее время ситуация в нашей стране выглядит значительно более стабильной и контролируемой, чем на других развивающихся рынках.